Dazi, Trump approva stretta su "made in China" per 50 mld dlr

Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la stretta entrerà in vigore. La decisione, presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale, rischia di scatenare una guerra commerciale tra Usa e Cina senza precedenti.