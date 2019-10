Dazi Usa, Mattarella: "Cercare un accordo subito per evitare ritorsioni" | Trump: "L'Italia aumenti le spese per la Nato"

"Visto che Trump ha parlato con molta cortesia della questione dei dazi conseguenti alla vicenda dei finanziamenti europei all'Airbus, tema del quale parleremo, io mi auguro - ha aggiunto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Casa Bianca - che sia possibile, come ritengo, trovare un metodo di confronto collaborativo. Per evitare uno scambio di provvedimenti ritorsivi tra le due parti.



A me sembra che sia preferibile nello spirito transatlantico incontrarsi e confrontare posizioni, trovare insieme - ha aggiunto - una soluzione che tenga conto delle reciproche esigenze e delle ragioni. L'alternativa è imporre dazi che porterebbero reazioni per poi trovarci - ha sottolineato - tra qualche mese ai provvedimenti Wto sui finanziamenti alla Boeing. Questo rischia di metterci su una strada che poi renderà indispensabile un punto d'incontro e un'intesa. Quindi tanto vale cercarla subito".

Trump: l'Italia spenda di più per la Nato - Durante il colloquio Donald Trump ha inaspettatamente criticato l'Italia, proprio alla presenza di Sergio Mattarella "L'Italia paga solo l'1% alla Nato invece del 2%, spero che aumenti le spese", ha detto senza mezzi termini il presidente Usa da Washington. E, sui dazi, ha precisato: "Non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di affrontare l'argomento". Trump si è poi lamentato del deficit commerciale con l'Italia e l'Unione europea, parlando durante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Casa Bianca. Il deficit con l'Italia, ha sottolineato, "è circa il 20% del nostro deficit con l'Unione europea". "Potrei risolvere la situazione molto velocemente con i dazi", ma sarebbe "troppo duro",