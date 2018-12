Dazi, la Cina valuta un taglio dal 40 al 15% sulle auto Usa

Sembra che Pechino stia valutando l'ipotesi di tagliare i dazi sulle auto Usa dal 40 al 15%, dopo l'incontro tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping al G20 di Buenos Aires. Le indiscrezioni di un ammorbidimento della posizione di Pechino vengono da Bloomberg, secondo cui in nottata ci sono stati colloqui telefonici tra il vicepremier cinese Liu He e il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio Usa Steven Mnuchin e Robert Lighthizer.