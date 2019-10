Dazi, Di Maio agli Stati Uniti: "No escalation, danneggerebbe economia"

Luigi Di Maio si è detto "contrario a una escalation dei dazi" da parte degli Stati Uniti. Per questo ha lanciato un appello agli Usa alla vigilia dell'entrata in vigore dei dazi dopo la decisione del Wto su Airbus. "Incoraggiamo soluzioni negoziali per prevenire misure che danneggerebbero entrambe le nostre economie", ha detto il ministro degli Esteri durante un incontro all'ambasciata italiana a Washington.