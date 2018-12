Dazi, capo dei negoziati Usa: "Nessuna proroga a Cina dopo 1 marzo"

Il rappresentante per il commercio Usa, Robert Lighthizer, scelto da Donald Trump come capo negoziatore per un accordo commerciale con la Cina, non intende prorogare oltre il 1 marzo il termine di 90 giorni della tregua dei dazi siglata al G20. In caso di fallimento, scatteranno le nuove tariffe. "Per quanto mi riguarda, è una scadenza rigida - ha spiegato -. Quando ho parlato con il presidente Usa, non parlava di andare oltre marzo".