Malta, assolto presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia

Il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia non è stato Yorgen Fenech, l'erede della holding Tumas Group. Lo hanno stabilito i nove giurati del processo che hanno assolto il miliardario maltese accusato di cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre 2017 con una bomba. Gli esecutori materiali furono arrestati sei settimane dopo. Solo nel 2019 le indagini si strinsero sull'intermediario di morte che accusò Fenech ottenendo una grazia tombale. Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga con uno yacht di famiglia. Il verdetto è stato annunciato dopo circa otto ore di camera di consiglio con un voto di 8 a 1.

