Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, ecco come presentare le candidature

Candidature al via per la sesta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, organizzato dal Parlamento europeo. Da lunedì 4 maggio, i giornalisti possono presentare le loro proposte. Il premio, che viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, data dell'assassinio di Caruana Galizia, è, si legge sul sito del Parlamento europeo, "un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani".
Chi può partecipare
Possono candidarsi "giornalisti professionisti o équipe di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo è promuovere e sottolineare l'importanza del giornalismo professionale nella salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani".
I giornalisti possono presentare i loro articoli sul sito: https://daphnejournalismprize.eu/ entro il 31 luglio 2026 a mezzanotte. Il vincitore "sarà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi Ue e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee".
La cerimonia di premiazione "si tiene ogni anno intorno al 16 ottobre, anniversario dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia". Il vincitore riceverà un premio in denaro di 20mila euro.