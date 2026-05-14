Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, ecco come presentare le candidature

Candidature al via per la sesta edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, organizzato dal Parlamento europeo. Da lunedì 4 maggio, i giornalisti possono presentare le loro proposte. Il premio, che viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, data dell'assassinio di Caruana Galizia, è, si legge sul sito del Parlamento europeo, "un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani".