Danza, l'Opera di Vienna nella bufera: "Fumate per restare magri"

"Volete rimanere snelli? Fumate!" È il consiglio shock della prestigiosa accademia di ballo dell'Opera di Vienna ai suoi allievi. Non basta. Nel mirino di un'inchiesta governativa i metodi d'insegnamento, definiti "del xix secolo" con i ballerini colpiti, graffiati fino a sanguinare, tirati per i capelli e sottoposti a umilianti commenti sul loro aspetto fisico. Infine chiamati in base a taglia e peso e non per nome.