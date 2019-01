Danimarca, scontro fra un treno merci e un convoglio passeggeri su un ponte: 6 morti

Almeno sei morti e sedici feriti: è il bilancio di in un grave incidente ferroviario in Danimarca. Un treno merci e un convoglio passeggeri si sono scontrati su un ponte che collega due isole, ha riferito la polizia. La causa dell'incidente non è ancora nota, ma secondo le prime informazioni dei media locali, i due treni si sono scontrati sul Great Belt Bridge che collega le isole danesi di Selanda e Fionia.