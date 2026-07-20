È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista-scoop al presidente americano Donald Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale.