Dall'Ue primo ok per la missione in Libia proposta da Di Maio

I ministri degli Esteri europei hanno dato un primo via libera alla proposta di una missione Ue in Libia avanzata da Luigi Di Maio. Il progetto, che potrebbe vedere il 7 gennaio come data per la partenza della missione, è però ancora in via di definizione. "Si tratta di un importante passo avanti - fa sapere la Farnesina - ma stiamo ancora definendo alcuni dettagli. L'unica soluzione possibile alla crisi libica è politica e non militare".