Dallas, sparatoria in un condominio: almeno quattro morti

A Dallas quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta domenica notte in un condominio.

Il portavoce del dipartimento di polizia, Juan Fernandez, ha dichiarato che gli agenti hanno risposto a una chiamata nel blocco 3500 di Villaverde Avenue a nord-ovest di Dallas. Fernandez ha detto che quattro persone sono state trovate con ferite da arma da fuoco e tutte le vittime sono morte sul posto. I dettagli sulle vittime e sul tiratore, incluso se un sospetto fosse in custodia, non sono stati forniti e un'indagine è in corso, ha concluso il portavoce.