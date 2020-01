Dallas, sparatoria durante una partita di basket: due feriti

Minuti di terrore a Dallas, in Texas, quando nel corso di una partita di basket tra squadre universitarie in una palestra è esplosa una sparatoria. Secondo i media locali sono stati esplosi almeno quattro colpi e si è scatenato il panico, con giocatori e pubblico che sono fuggiti. Le persone ferite sono due: un diciottenne e un agente di polizia. L'autore della sparatoria è in fuga.