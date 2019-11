Dalla Cina arrivato ad Ankara il primo treno merci con destinazione Europa

È giunto oggi ad Ankara il primo treno merci della compagnia China Railway Express, partito da Xi'an in Cina e che arrivera' in Europa utilizzando il percorso ferroviario del Marmaray, la linea ferroviaria sottomarina che attraversa il Bosforo collegando la parte asiatica a quella europea di Istanbul. Lo rende noto il ministero degli Esteri turco: "Si tratta dell'ultimo esempio della nostra visione di sviluppo della connessione tra Oriente e Occidente cui la Turchia - ha aggiunto - ha contribuito migliorando negli ultimi anni le sue infrastrutture di trasporto".

Il percorso sarà di 9.400 km e collegherà Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese di Shaanxi, con le città tedesche di Amburgo e Neuss. La nuova tratta ferroviaria, realizzata in collaborazione con lo Xi'an International Lugang Group, dovrebbe ridurre il tempo di trasporto da 17 a 10-12 giorni.

Sulle orme di Marco Polo La mente ci riporta al 1271 quando il mercante veneziano Marco Polo si trovava, insieme ai suoi due fratelli, a percorrere la via della Seta per scoprire la civiltà e le tradizioni orientali. Il suo viaggio però, secondo quanto racconta nel suo Milione, durò tre anni e mezzo. Da oggi l'Asia e l'Europa saranno sempre più vicine: questo nuovo "mega progetto" dei trasporti contribuirà all'efficienza degli interscambi non solo tra Italia e Cina, che lo scorso anno hanno sottoscritto il memorandum sulla Via della Seta, ma soprattutto con l'Europa che dovrebbe seguire a ruota l'Italia sulle idee di "export".

Scambi in aumento nel 2019 I treni di scambio merci tra Italia e Cina, ad esempio, negli ultimi tempi erano in aumento. Nel periodo che va da gennaio ad agosto, tra il continente asiatico e quello europeo ci sono stati un totale di 5.266 viaggi, in entrambi i sensi di marcia. In tutto l’anno scorso erano stati 6.300, a loro volta già oltre il 70 per cento in più rispetto al 2017. A diffondere questi dati è stata la China State Railway Group, la società pubblica che gestisce le reti ferroviarie cinesi e le partenze extraterritoriali.

Il primo viaggio via terra E pensare che il moderno servizio di trasporto cargo-ferroviario tra Cina ed Europa fu inaugurato nel 2011, ben otto anni fa. Fino ad allora esisteva solo il trasporto merci via mare, ovvero un mese di viaggio in condizioni più insicure per le merci. I container trasportati via terra hanno reso possibile più velocità e qualità del viaggio: due settimane di trasporto e prodotti al 90% in buono stato arrivati a destinazione. Da oggi si ottimizzano anche i tempi di questo "corridoio commerciale" accorciandoli a 10 giorni.