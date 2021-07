-afp

Il comunismo "è un'ideologia che ha fallito e il popolo di Cuba merita la libertà e un governo che li sostenga". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando come quello di L'Avana sia "un governo comunista autoritario che ha represso la sua gente". Da parte sua il presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rivolto un appello alla popolazione dell'isola caraibica a "non far sì che l'odio si impadronisca dell'anima cubana".