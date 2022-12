Blacklist libertà religiosa, Cuba: abuso degli Stati Uniti

Cuba si scaglia contro gli Stati Uniti dopo che l'isola è stata inserita in una blacklist di Paesi che non rispettano la libertà religiosa.

Per il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez si tratta di "un nuovo abuso contro il popolo cubano. La designazione del nostro Paese in una lista arbitraria dimostra che, nuovamente, il governo degli Stati Uniti ha bisogno di ricorrere ad accuse disoneste per mantenere una sua insostenibile politica".