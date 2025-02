L'Unione elettrica di Cuba ha previsto per un deficit energetico record di 1.870 megawatt, con circa il 60% dell'isola destinata a rimanere al buio. L'ultima volta che le autorità del Paese caraibico avevano annunciato una cifra simile, nell'ottobre dello scorso anno, Cuba piombò in un blackout totale, durato giorni. Il caldo intorno ai 31 gradi non aiuta e la tensione è alta in alcune zone del Paese, che sono già senza corrente da oltre un giorno.