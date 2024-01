Cuba, il prezzo della benzina aumenterà di oltre il 500% | Pesa l'inflazione al 30%

Le misure del governo cubano

L'esecutivo ha anche approvato un'espansione del bilancio pubblico per il 2023 per aumentare il deficit fiscale del 44%, che secondo gli analisti equivale a circa il 15% del Pil. Alla fine del mese, le autorità hanno ammesso che non era sostenibile continuare a vendere carburante a prezzi "sovvenzionati". "Il Paese non può mantenere il prezzo del carburante, che è il più economico del mondo se confrontato con i prezzi di altri Paesi", ha sottolineato il ministro dell'Economia, Alejandro Gil.