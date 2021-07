Crollo Miami, sospese le ricerche: il resto del palazzo verrà demolito

Ansa

Le ricerche dei 121 dispersi causati del crollo di un'ala del condominio di Surfside, in Florida, sono state sospese per permettere la demolizione del resto dell'edificio con un'esplosione controllata. Finora i morti accertati del crollo, avvenuto il 24 giugno, sono 24. La demolizione è stata anticipata in vista dell'arrivo della tempesta tropicale Elsa, che dovrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida martedì.