Croazia, manager italiano morto in barca: armatore e skipper in libertà

Sono in libertà provvisoria il proprietario e lo skipper della barca a vela su cui Eugenio Vinci è morto per avvelenamento da monossido di carbonio. I due, sospettati di aver causato il decesso del manager siciliano, si sono dichiarati innocenti. Entrambi erano stati arrestati mercoledì sull'isola di Hvar. I due, secondo la stampa croata, hanno dichiarato di aver soccorso i turisti italiani intossicati e di essere in stato di shock.