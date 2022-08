Croazia, calciatore 23enne mette in pausa la sua carriera per donare il fegato alla madre malata

L'operazione risale a marzo. Ora il fegato del giovane si sta rigenerando. Presto il 23enne potrà tornare a giocare. Ma questo lieto fine non era così scontato: "Avevo un quadro del tutto chiaro del rischio, ma in quel momento non pensavo nemmeno alla mia carriera calcistica. Avevo una missione chiara: quella di far star bene mia mamma. Tutto il resto era secondario", ha detto il calciatore. "Il rischio era enorme, la sua vita era in pericolo. Era questione di giorni, insomma. Nel momento in cui ho saputo che non c'erano altre opzioni, ho fatto le valigie e sono volato a Istanbul", ha aggiunto.

"Il vero eroe di questa storia è mia madre - ha concluso Peric-Komsic -. Ha lottato tanto negli ultimi 13 anni. Lei mi ha dato la vita, io gliel'ho soltanto allungata. Ho fatto quello che credo farebbe chiunque".