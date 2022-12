La Croazia entrerà nell'area Schengen dal 1° gennaio 2023

Il Consiglio Ue ha comunicato che la Croazia a partire dal 1° gennaio 2023 farà il suo ingresso nell'area Schengen.

La decisione è arrivata durante una riunione dei ministri degli interni dell'Ue. È la prima volta che l'area Schengen cresce da più di un decennio. Restano ancora fuori Bulgaria e Romania: i ministri non hanno trovato l'accordo per l'opposizione di Austria e Olanda. "Congratulazioni alla Croazia", ha commentato Ylva Johansson, Commissario europeo per gli Affari interni, che ha aggiunto: "A Bulgaria e Romania invece dico: meritate di entrare, avete un forte sostegno da quasi tutti gli Stati membri e dalla Commissione. Sono convinta che raggiungeremo l'ingresso di Bulgaria e Romania in questa legislatura e sarà la mia priorità far sì che accada".