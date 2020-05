Crisi, Von der Leyen: "Ripareremo le economie insieme"

"Abbiamo solo due scelte: o andiamo da soli o prendiamo la strada insieme. Per me la scelta è semplice, voglio che prendiamo una strada forte insieme". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando il piano "Next Generation Ue" da 750 miliardi. "La crisi ha effetti di contagio in tutti i Paesi e nessuno può ripararsi da solo - ha aggiunto -. Un'economia in difficoltà da una parte indebolisce una forte dall'altra".