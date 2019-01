Crisi Venezuela: Maduro manderà all'Onu ministro Esteri Arreaza

Il governo venezuelano guidato da Nicolas Maduro invierà il ministro degli Esteri Jorge Arreaza a parlare alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu a New York sulla crisi in Venezuela chiesta dagli Stati Uniti. All'incontro interverrà il segretario di Stato americano Mike Pompeo, dopo che gli Stati Uniti hanno tolto il riconoscimento al presidente Maduro per assegnarlo al presidente del Parlamento Juan Guaidò.