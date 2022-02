Crisi Ucraina, Scholz: "Andrò presto a Mosca per incontrare Putin"

-afp

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che andrà "presto" a Mosca per colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, nel tentativo di disinnescare la crisi in Ucraina. "Ora andrò negli Stati Uniti", il 7 febbraio, "e presto andrà anche a Mosca per colloqui" sulla crisi russo-ucraina, ha dichiarato Scholz alla televisione pubblica Zdf. Il capo del governo tedesco non ha fornito una data precisa, ma che assicurato che il faccia a faccia è già stato fissato.