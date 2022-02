Crisi ucraina, la Polonia: "In arrivo altri 2.500 soldati Usa"

ansa

Nell'ambito del trasferimento di soldati in Europa orientale alla luce della crisi ucraina, gli Stati Uniti schiereranno presto altri 2.500 militari in Polonia, che andranno ad aggiungersi ai 5.500 già presenti. Ad annunciare l'arrivo dei rinforzi è stato Pawel Soloch, capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale polacco, secondo il quale gli Usa "hanno già dichiarato il trasferimento di oltre 8.000-8.500 soldati per tutta l'Europa orientale".