Crisi Ucraina, Di Maio a Kiev: diplomazia unica via per la pace

"L'unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità.

Sono convinto che per la crisi in atto esista solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con il collega ucraino Dmitry Kuleba a Kiev. "In queste ore la diplomazia non deve fermarsi, è l'unica vera arma pacifica per evitare un conflitto", ha aggiunto.