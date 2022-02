Crisi Ucraina, Berlino: "La situazione è diventata critica"

La situazione della crisi in Ucraina è diventata "critica".

Lo ha detto una fonte governativa tedesca, alla vigilia della partenza per Kiev e per Mosca del cancelliere Olaf Scholz, che tenterà di far tornare le trattative sulla via del dialogo e della diplomazia. "La nostra preoccupazione è cresciuta - ha spiegato la fonte ai giornalisti a Berlino - e pensiamo che la situazione sia critica, molto pericolosa".