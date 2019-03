Crisi Siria, Bruxelles si prepara a terza Conferenza per fondi

Stanziamenti per 3,5 miliardi di euro per il 2018 e 3,4 miliardi per il 2019-2020, oltre all'annuncio di 17,2 miliardi di prestiti da parte di istituti finanziari internazionali e da altri donatori, con l'Ue che si è confermata tra i principali donatori. Sono questi i dati degli aiuti raccolti alla Conferenza sulla Siria dello scorso anno, e l'iniziativa 2019, a Bruxelles dal 12 al 14 marzo, si propone di raggiungere almeno lo stesso obiettivo.