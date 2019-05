Crisi del Golfo, media locali: "Kuwait in stato di massima allerta"

Il Kuwait sarebbe "in stato di massima allerta". Lo scrive il quotidiano locale, al Qabas, che attribuisce l'eccezionale misura all'applicazione, da parte degli Usa, di un "embargo contro l'Iran". Come riferito dal giornale, che cita fonti di sicurezza, "la guardia costiera del Kuwait ha schierato le proprie motovedette in pattugliamento nel Golfo per affrontare qualsiasi imbarcazione che tenti di entrare in acque territoriali".