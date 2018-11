Crisi con Ucraina, Mosca disloca nuova batteria S-400 in Crimea

La Russia dislocherà in Crimea un'altra batteria di S-400, i sistemi anti-missilistici capaci di abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 chilometri oltre ad altri obiettivi, come i missili balistici. Lo ha detto il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. In Crimea sono presenti già tre batterie di S-400. I nuovi sistemi saranno operativi "entro la fine dell'anno".