Crisi alimentare, nel mondo in 25 milioni soffrono la fame estrema

Una crisi alimentare senza precedenti nel 2022.

Il numero di persone che soffrono la fame estrema, infatti, è aumentato di quasi il 57%, passando, negli ultimi tre anni, da 16,1 milioni a 25,3 milioni negli 8 Paesi più colpiti. Lo riferisce Save the Children. Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen sono i Paesi in cui le popolazioni si trovano in condizioni simili alla carestia.