Cremlino: l'offensiva nel Donetsk proseguirà dopo i referendum

L'offensiva russa nel Donetsk proseguirà anche dopo l'esito dei referendum sull'annessione.

"Non tutte le zone della Repubblica popolare di Donetsk sono state ancora liberate. Stiamo parlando del territorio che si trova entro i confini del 2014", ha ricordato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Le consultazioni, tenute in quattro regioni ucraine, non sono riconosciute dalla comunità internazionale.