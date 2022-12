Crac Ftx, due ex manager si dichiarano colpevoli e collaborano

Il giudice Damian Williams, della corte distrettuale meridionale di New York, ha dichiarato che sia Caroline Ellison, ex amministratrice delegata della società consociata Alameda Research, che Gary Wang, co-fondatore di Ftx assieme a Sam Bankman-Fried, hanno ammesso il loro ruolo nel collasso della società e nella dilapidazione di decine di miliardi di dollari degli investitori. Ellison, compagna di Bankman-Fried, è a sua volta al centro dello scandalo, sia per aver candidamente ammesso di aver perso centinaia di milioni di dollari dei clienti in scommesse sul mercato delle criptovalute, sia perché la societa' da lei diretta, Alameda, ha fatto da recipiente al denaro sottratto dai depositi dei clienti di Ftx, sia per aver utilizzato Ftx come collaterale per prestiti a proprio beneficio. Wang, invece, avrebbe personalmente creato codici software utilizzati per reindirizzare i fondi degli investitori verso il bilancio di Alameda.

Bankman-Fried consegnato alle autorità statunitensi Intanto Sam Bankman-Fried, fondatore di Ftx, è stato consegnato alle autorità statunitensi a New York. Lo ha confermato un funzionario dell'ufficio del procuratore generale delle Bahamas. Un giudice a Nassau aveva approvato il trasferimento di Bankman-Fried negli Usa, dove è accusato di frode, riciclaggio di denaro e numerose violazioni delle norme finanziaria.

Il fondatore di Ftx era stato arrestato a Nassau il 12 dicembre: inizialmente i suoi avvocati hanno tentato di allungare i tempi processuali, per poi annunciare che l'imprenditore ha deciso di accettare l'estradizione.

Chi è Sam Bankman-Fried Look sportivo con t-shirt e pantaloncini, 30 anni e faccia da bravo ragazzo: Bankman-Fried negli ultimi anni era riuscito a stregare Washington, guadagnandone la fiducia anche a suon di donazioni milionarie ai democratici. Il fondatore di Ftx era spiccato nel contesto opaco e senza regole dell'industria cripto come il volto affidabile, colui con il quale poter interagire per definire le regole per governare il mondo delle valute digitali. Popolarità svanita a inizio novembre, dopo un fallito tentativo di salvataggio da parte di Binance della sua creatura. Ftx è stata costretta alla bancarotta assistita con ingenti perdite per investitori retail e hedge fund, che hanno visto svanire in tutto 1,8 miliardi di dollari di fondi.

Notti passate tra metanfetamine e videogiochi Ville sul mare alle Bahamas, lunghe nottate fra videogiochi e metanfetamine. Questa era la vita di Sam Bankman-Fried, diversa dall'immagine pubblica del nerd col quale era riuscito a convincere migliaia di investitori. Nel corso della prima udienza in tribunale nell'ambito della bancarotta, i legali di Ftx lo descrivevano come un manager che trattava la sua società come un "feudo personale".

Un tracollo, quello di Ftx, da 1,8 miliardi di dollari da che ha scioccato l'industria cripto e ha spinto Bankman-Fried a restare al sicuro alle Bahamas (fino all'arresto), dove aveva spostato la sede del suo impero nel 2021. Da lì aveva iniziato a tessere la sua strategia di "addolcimento" dell'opinione pubblica, facendo un piccolo mea culpa. Le autorità, temendo probabilmente che potesse "ribaltare" la storia del suo fallimento hanno quindi deciso di accelerare le accuse e arrivare alle manette.