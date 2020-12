Covid in Gb, Johnson: "Bandire il Natale sarebbe disumano"

IPA

"Non vogliamo bandire il Natale perché sarebbe disumano, e perché non si possono imporre troppe costrizioni" alle persone. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, rispondendo alle polemiche sulla decisione del governo di mantenere in vigore il promesso allentamento delle restrizioni sui contatti familiari dal 23 al 27 dicembre in Gran Bretagna malgrado la ripresa recente dei contagi Covid.