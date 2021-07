Covid Francia, "Sì, i vaccini possono avere effetti desiderabili": la campagna di sensibilizzazione con baci e balli

Una coppia che si bacia sul retro di una macchina. Una famiglia - nonni compresi - che corre in direzione della spiaggia. Giovani che ballano a un concerto all'aperto. Due ragazzi che si riabbracciano in stazione. E' quanto immortalano i manifesti, affissi in strada e diffusi sui social, di una campagna di sensibilizzazione lanciata in Francia dall'Agenzia regionale per la salute della Provenza-Alpi-Costa Azzurra per convincere la popolazione e, soprattutto, i giovani a vaccinarsi così da poter tornare alla vita normale in sicurezza e scongiurare una nuova ondata post vacanze. Lo slogan è eloquente: "Sì, il vaccino può avere effetti desiderabili. Vacciniamoci!".