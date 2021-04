Covid e viaggi, per gli Usa "massima allerta" 80% dei Paesi del mondo

Afp

Il dipartimento di Stato americano si appresta ad aggiornare le sue indicazioni per i viaggi affinché riflettano al meglio le indicazioni dei "Centers For Disease Control and Prevention" per il Covid. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, gli Usa includeranno al livello 4, quello di massima allerta, l'80% dei Paesi del mondo in quello che è un "significativo aumento".