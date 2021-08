Covid, Von der Leyen: "In Ue raggiunto target 70% adulti vaccinati"

Ansa

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che è stato raggiunto il target del 70% degli adulti europei vaccinati contro il Covid-19. "E' un risultato collettivo dell'Ue e dei suoi Stati membri che dimostra ciò che è possibile quando collaboriamo in modo solidale e coordinato", ha detto. Von der Leyer ha poi sottolineato che "gli sforzi per aumentare ancora le vaccinazioni in tutta l'Unione proseguiranno senza sosta".