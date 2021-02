Covid, von der Leyen fa autocritica su vaccini: peccato di ottimismo

Ansa

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha fatto autocritica sui vaccini, insistendo però sulla volontà di raggiungere "l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione in Europa entro l'estate". "Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, siamo stati troppo ottimisti sulla produzione di massa, e forse siamo stati un po' troppo sicuri sul fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo utile".