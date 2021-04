Covid, via libera degli Usa alla ripresa del vaccino Johnson&Johnson

Ansa

Le massime autorità sanitarie statunitensi hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson. La decisione dei Cdc e della Fda giunge dopo che la commissione di esperti aveva dato il via libera alla ripresa dell'utilizzo del siero dopo una pausa durata undici giorni, sottolineando come i benefici superino di gran lunga i rischi. Il siero era stato sospeso in seguito ad alcuni casi di trombosi.