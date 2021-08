Covid, verso divieto viaggi in Ue per i non vaccinati Usa 

Afp

La presidenza di turno slovena dell'Unione europea ha avviato la procedura di revisione della lista dei Paesi che possono viaggiare verso l'Ue. E' stato proposto il divieto di viaggi in Ue per i cittadini non vaccinati di Stati Uniti, Israele, Montenegro, Kosovo, Nord Macedonia e Libano. Se entro lunedì alle 14 nessuno dei 27 Stati membri avrà presentato obiezioni, il divieto diventerà effettivo.