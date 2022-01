Covid, venerdì riunione straordinaria dei ministri della Sanità Ue

dal-web

Venerdì i ministri della Sanità europei si riuniranno, in videoconferenza, in via straordinaria. Lo annuncia la presidenza francese del Consiglio Ue, spiegando che all'incontro parteciperanno la Commissione, l'Ecdc, l'Ema e l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Sul tavolo la variante Omicron, che rappresenta un "forte rischio di destabilizzazione per la vita economica e sociale degli Stati membri".