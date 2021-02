Covid, variante sudafricana: oltre 100 casi in Gran Bretagna

Ansa

Sono saliti a 105 i casi di contagio con la cosiddetta variante sudafricana del Covid individuati finora in Gran Bretagna e a preoccupare sono in particolare 11 di questi, scoperti in Inghilterra del sud, che riguardano persone le quali non risultano avere viaggiato o avuto contatti recenti con viaggiatori dall'estero. Lo ha sottolineato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, nella conferenza stampa giornaliera sulla pandemia.