Covid, vaccino Pfizer per bambini under 5 disponbile entro febbraio

I vaccini contro il coronavirus per i bambini con meno di 5 anni potrebbero essere disponibili già entro la fine di febbraio. Lo hanno riferito al Washington Post fonti al corrente del dossier. Le aziende Pfizer e BioNTech dovrebbero infatti presentare già oggi alla Food and Drug Administration (Fda) la richiesta di autorizzazione per uso di emergenza del vaccino per bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni.