Covid, vaccini: Messico verso richiamo per gli over 65

Afp

Una dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 sarà somministrata nei prossimi giorni alle persone di etàsuperiore ai 65 anni in Messico, in previsione dell'inizio dell'inverno e dopo la rilevazione del primo caso di Omicron nel Paese. Lo ha annunciato il presidente messicano Andre's Manuel Lopez Obrador. "E' molto probabile che martedì inizieremo la vaccinazione di richiamo per la popolazione anziana", ha dichiarato.