Covid, vaccini: Algeria produrrà cinese Sinovac

Ansa

L'Algeria produrrà localmente il vaccino anti-coronavirus della società cinese Sinovac. Lo ha annunciato il ministero dell'Industria farmaceutica, mentre il Paese più popoloso del Maghreb sta affrontando come i suoi vicini una ripresa della pandemia di Covid-19. Esperti cinesi sono arrivati venerdì per ispezionare le attrezzature e i materiali per la produzione del Sinovac in uno stabilimento del gruppo farmaceutico statale Saidal, a Costantino.