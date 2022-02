Covid, Usa: viaggi a rischio "molto alto" anche in Messico e Brasile

Ansa

Il Messico e il Brasile sono stati posti nella categoria di viaggi a rischio "molto elevato" (livello 4) dall'ente governativo Usa che si occupa della salute pubblica (il Centers for Disease Control and Prevention, CDC): lo riporta la Cnn, sottolineando che la decisione è dovuta all'alto numero di casi di coronavirus registrato il mese scorso in questi Paesi. Il CDC classifica una destinazione al livello 4 se negli ultimi 28 giorni si registrano piu' di 500 contagi ogni 100.000 residenti.