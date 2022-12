Covid, Usa: ok a vaccino bivalente per i bimbi dai 6 anni in su

Ok negli Usa all'uso in emergenza dei vaccini anti Covid-19 bivalenti di Pfizer-BioNTech e Moderna sui bambini dai 6 mesi di età in su.

Il via libera è arrivato dalla Food and Drug Administration (Fda) dopo l'ultima richiesta, pervenuta all'agenzia Usa solo 2 giorni fa dalla Pfizer. "Più bambini avranno ora l'opportunità di aggiornare il loro livello di protezione contro il Covid - ha detto il commissario della Fda, Robert Califf - e vogliamo incoraggiare i genitori a immunizzare con il vaccino bivalente i loro piccoli, specialmente ora che ci stiamo avvicinando alle festività e ai mesi invernali in cui si trascorre più tempo all'interno".