Covid, Usa riducono l'isolamento a 5 giorni per i positivi asintomatici

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno deciso di ridurre da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. "La scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi", affermano raccomandando di far seguire ai giorni di isolamento altri 5 in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.