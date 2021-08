Covid, Usa: obbligo mascherina per lavoratori Amazon anche vaccinati

A partire da lunedì, Amazon richiederà a tutti i suoi 900mila magazzinieri statunitensi di indossare maschere al chiuso, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. La decisione arriva in seguito a quelle simili intraprese da altri big, tra cui Walmart e Target, sull'obbligo di mascherine per i propri dipendenti. In precedenza Amazon aveva richiesto solo ai magazzinieri non vaccinati di indossare mascherine.